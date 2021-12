Milly-la-Forêt : La maison du PNR

Construite dans une ancienne ferme et inspirée des anciens séchoirs à plantes du Gâtinais, c’est une maison toute en longueur, entourée par un jardin pédagogique comprenant une mare. Dans la tradition de la région, les murs sont en grès clairs, les portails et volets en bois, la toiture en tuiles plates avec des chéneaux et gouttières en zinc. Le bâtiment a été conçu comme un modèle en matière de développement durable. Il consomme en effet deux fois moins qu’un bâtiment basse consommation grâce à une isolation et une ventilation très performantes, une chaufferie au bois, un éclairage naturel par les verrières de la toiture ainsi que des murs intérieurs en brique crue destinés à absorber ou restituer l’humidité.

Cette maison sera un lieu témoin des nouvelles technologies ainsi qu’un vecteur de développement des métiers modernes. Elle diffusera des informations techniques et touristiques. Son financement est réparti entre le Conseil régional (60 %%) et les Conseils généraux de l’Essonne et de la Seine-et-Marne (20 %% chacun). Maison du Parc, 20 boulevard du Maréchal Lyautey à Milly-la-Forêt. Renseignements au 01 64 98 73 93.