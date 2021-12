Michel Sapin et Myriam El Khomri visitent l'entreprise Céleste

Accueillis par Nicolas Aubé, président-fondateur de la société Céleste, les deux ministres ont visité cette entreprise innovante de solutions de connexion très haut débit, téléphonie et de stockage informatique pour les entreprises située au cœur de la Cité Descartes. Ils ont ensuite pris part à une table ronde aux côtés d'élus et d'acteurs économiques locaux dont le préfet Jean-Luc Marx, le député Emeric Brehier, les sénateurs Nicole Bricq et Vincent Eblé et les représentants des sociétés Ynsect, Evolution énergie, Pixel Cookers, V&B Fliesen GmbH, Cookie Création et A-SC.

Ils ont pu aborder ensemble les différents dispositifs de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement tels que le Pacte de responsabilité et de solidarité, le CICE (crédit d'impôts compétitivité emploi), le soutien à l'investissement industriel, les mesures en faveur des TPE-PME, l’aide première embauche et l'aide TPE jeune apprenti.

« Notre priorité, c’est de nous donner les moyens de retrouver plus de croissance et plus d’emploi. C’est dans cet objectif que nous avons baissé les prélèvements des entreprises de 24 milliards d’euros entre 2013 et 2015 grâce au CICE et au Pacte de responsabilité, afin de leur donner la capacité d’embaucher, d’investir et d’innover. La responsabilité du gouvernement, c’est de continuer à tenir le cap de notre politique économique ; celle des entreprises c’est de se saisir des marges et des capacités d’action qui leurs sont offertes ! » a résumé Michel Sapin. Avant que Myriam El Khomri ne conclut par « nous avons tous une responsabilité. Parce que l’emploi, c’est l’affaire de chacun et que nous avons tous une partie de la solution entre nos mains ».