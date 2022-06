Michel Calmy, nouveau président de la SEM du Pays de Fontainebleau

Agé de 72 ans, Michel Calmy succède à Pascal Gouhoury, maire de Samoreau et président de la SEM du Pays de Fontainebleau de 2017 à cette année. Le maire du Vaudoué est un ancien entrepreneur qui a été PDG de Tourret SA (entreprise de peinture et de ravalement). Il a également occupé les fonctions de président de la Fédération du BTP 77 et a fondé et présidé l’Union des Fédérations du bâtiment d’Île-de-France. Par ailleurs, il a honoré le mandat de président de Seine-et-Marne Emploi et Handicap (association gestionnaire de Cap emploi 77). Le nouveau président de la SEM s’est engagé à continuer à accompagner le territoire sur les questions d’aménagement, de logement et de développement économique.