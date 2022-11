Michael Jones en concert au Mée-sur-Seine

Depuis l’inoubliable “Je te donne“, Michael Jones n’a pas quitté le cœur du public français. L’ensemble de son œuvre a d’ailleurs été célébré par une Guitare d’Or en 2008. Michael a notamment participé aux albums de grandes stars de la musique comme Jean-JacquesGoldmann,Johnny Halliday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également été associé aux bandes originales de films comme l’Union sacrée, Un Amour de sorcière ou encore Pacific Palissades. Enfin, il est monté sur les scènes du monde entier en compagnie de Céline Dion, Phil Collins ou bien encore Christopher Cross. Au total, ce sont cinq millions d’albums que Michael Jones a vendus tout au long de sa carrière.

A l’occasion de sa tournée “Au tour de“, son concert au Mée-sur-Seine le 29 novembre (20 h 30) sera ainsi l’occasion de retracer les 45 ansde carrière de l’artiste gallois et de fêter le 30e anniversaire du MAS, la salle de spectacles où il se produira.

Tarifs : 26 euros, 21 euros (groupe et abonné) et 13 euros (réductions et Pass culture). Gratuit pour les – 11 ans. Renseignements : www.culturetvous.fr et 01 83 99 99 11.