MFL communication tisse sa toile

Chez MFL Communication, la famille s'agrandit. Avec une maison-mère située à Bailly Romainvilliers, en plein cœur du Val d'Europe, un “nouveau né” va voir le jour à Montereau. L'inauguration d'une nouvelle agence est, en effet, prévue durant ce mois de septembre. De quoi réjouir Manuella Arnold, la fondatrice : « C'est la suite logique de notre développement. Grâce à un bouche-à-oreille efficace, nous sommes désormais bien identifiés localement. À Montereau, on va se positionner davantage sur le digital et des actions ponctuelles. La crise sanitaire a retardé cette ouverture. On a vécu des moments difficiles, comme tout le monde. Mais les entreprises ont vite compris qu'en période de crise, il fallait communiquer et être visible. » Depuis mai, cette diplômée en commerce (Master 2 à l'INSEEC Paris) est donc repartie de l'avant.

Multisectorielle (filière bois, industrie, architecture, immobilier), MFL Communication est l'unique agence en relations presse à être implantée en Seine-et-Marne. Si ses missions sont multiples (les relations presse représentent 40 % de son activité, 30 % pour la rédaction, 15 % pour la gestion des réseaux sociaux et 15 % pour l'événementiel), ses clients le sont tout autant et affluent (16 entreprises et associations contre 8 en 2018). Quant au chiffre d'affaires, il a connu un véritable boum entre 2018 et 2019 (+ 90 %). Une année 2019 prolifique avec plus de 500 retombées médias, 30 communiqués et dossiers de presse publiés et 6 événements organisés.

Manuella Arnold est également une cheffe d'entreprise à l'âme militante et solidaire, puisque sa société accompagne l'association EFAPO (spécialisée dans la lutte contre la polygamie) dans sa communication et soutient l'Oasis (épicerie solidaire du Val d'Europe). Elle dispense également des formations en communication et continue de muscler son réseau en étant membre du CEVE (Club des entrepreneurs du Val d'Europe) ou encore de SME (Seine-et-Marne Entreprises). Autant dire que son agenda ne désemplit pas.

Les projets ne manquent pas non plus. Plusieurs embauches et un déménagement de l'agence de Bailly Romainvilliers sont ainsi programmés d'ici la fin de l'année. En espérant, bientôt, franchir les frontières de la Seine-et-Marne.