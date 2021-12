MFL Communication reprend ses conférences

La première conférence se déroulera en ligne le 13 septembre (14 heures). Elle aura pour thème l'impact de la photographie sur la communication d'une entreprise. Véritable vecteur d'émotions, intégrer l'image au sein d'une stratégie commerciale est devenu indispensable. Comment sublimer ses photos ? Quel cadre choisir pour la prise de vue ? Comment exploiter les photos d'un événement, d'un produit ou d'un service ? Durant une heure, Ida Morin, de la société Passion Photo Paris, répondra à toutes ces questions.

Les deux prochaines visioconférences auront lieu le 14 octobre (10 h 30) et le 8 novembre (14 heures). La première, intitulée “Comprendre l'enjeu des relations presse“, sera animée par Manuella Arnold, fondatrice et directrice de MFL Communication. La seconde (“Comment tirer parti des objets publicitaires à forte tendance ?“) sera encadrée par Albane Nouvian, de l'agence Print & Com Avenue.

Inscriptions(gratuites) : meghan@mflcommunication.com.