MFL Communication déménage à Serris

MFL Communication, qui possède une autre antenne à Montereau, était installée à Bailly-Romainvilliers depuis 2015. Créée par Manuella Arnold, cette agence de communication évolue principalement dans les secteurs du BTP, de la construction, de l'aménagement, du design et de l'architecture. Elle accompagne les institutionnels et les industriels dans la mise en place de leurs stratégies de communication à long terme et met en place différents outils (relations presse, réseaux sociaux, événements physiques ou digitaux...).

MFL Communication : 1, boulevard Michael Faraday, Serris.