MFL Communication au service des entreprises

Constatant le nombre de demandes augmenter et le manque de compréhension de la part des entreprises pour les secteurs de la communication et des relations presse, Manuella Arnold, fondatrice et directrice de l'agence MFL Communication, a décidé de faire bénéficier les entreprises de ses compétences et de son expérience.

Manuella se tient ainsi à leur disposition et répond aux questions les plus fréquentes (est-ce nécessaire de mettre en place une stratégie de communication ? Par où commencer ? Quels outils de communication mettre en place ?). Elle propose notamment des conseils personnalisés et accessibles aussi bien aux plus petites structures (TPE, PME) qu’aux grands comptes.

Créée en 2015, MFL Communication, possède deux agences à Serris età Montereau. Elle accompagne les institutionnels et les industriels dans leurs besoins de communiquer auprès des médias et de leurs publics et les aide à atteindre leurs objectifs.