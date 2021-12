Melun: ouverture de la concertation publique consacrée au centre-ville

Démocratie participative oblige, la ville de Melun a lancé ce mardi 18 octobre le projet « Destination Melun », organisé autour d'une concertation publique visant à collecter les suggestions de ses habitants. Consciente de ses atouts (capitale du Sud Seine-et-Marne, pôle d'activité majeur mais aussi ville verte), la commune souhaite tout de même renouveler son image.

Plusieurs « grands projets », déjà amorcés ou sur le points d'être engagés (arrivée du Santépôle, aménagement de la Butte Beauregard, du quartier centre gare…), viennent renforcer l'attractivité de Melun, en parallèle de cette concertation publique dédiée au centre-ville. Ces travaux sont exposés dans le "Bus des projets" situé place Saint-Jean.

Une réunion publique de clôture est prévue pour le 15 novembre, à l'amphithéâtre de la Reine Blanche, et sera l'occasion de faire le point sur les priorités et les idées les plus plébiscitées par les Melunais. Les avis récoltés (au bus des projets, à l'hôtel de ville, ou à la Maison des projets sise 2Ter rue Edouard-Branly) seront compilés dans un document intitulé « le bilan de la concertation », puis le cabinet d'urbanisme La Fabrique Urbaine aura pour mission de leur donner vie. Le calendrier du projet définitif sera donné courant 2017, après la présentation des composantes du projet centre-ville par le maire en début d'année.