Metin Altinpinar, un acteur économique pour la ville

Né en proche banlieue parisienne en 1977, Metin Altinpinar suit ses parents à Dammarie-les-Lys en 1981, alors que ces derniers reprennent un commerce d'alimentation en centre-ville. Après des études classiques, il crée une première entreprise dans le secteur du bâtiment et, peu après, un point de restauration. Présent régulièrement au côté de son père dans le magasin familial, il est particulièrement imprégné par la vie du centre-ville. C'est là qu'il prend conscience que le quartier se désertifie. « Le site devrait être plus vivant, à deux pas de la mairie et du centre administratif, à proximité d'un petit centre commercial, avec parc, marché, parking et école. Les conditions sont idéales pour un quartier vivant et pourtant les rideaux baissent et entraînent un exode des riverains dans les centres périphériques », confie-t-il. Il commence alors à réfléchir à une solution pour redynamiser son quartier. Le départ à la retraite de ses parents est pour lui un véritable déclencheur.

Une pépinière d'entreprises

« Je disposais d'un local d'une belle surface, sans avoir envie de suivre les traces de mon père. En pesant le pour et le contre, j'ai rapidement décidé d'implanter une pépinière d'entreprises ». Cette création est motivée par une demande persistante de professionnels, bénéficiant par ailleurs d'un « effet mode » que se développe de plus en plus, avec un effet réseau bénéfique pour les affaires.

La pépinière propose aujourd'hui huit bureaux de 11m², équipés de la connectique nécessaire et d'un circuit téléphonique indépendant pour chaque pièce. À l'heure actuelle, six sont occupés, un septième est libre et le dernier est « nomade », disponible à l'heure, au jour ou au mois ; « la situation idéale en cas de blocage des transports ou pour un rendez-vous rapide avec un client ». Les autres locataires sont essentiellement des professions libérales ou paramédicales. L'un des bureaux est, par ailleurs, loué à un entrepreneur qui construit un lotissement à proximité ; « il trouve cela plus confortable pour certaines réunions plutôt que de rester sur le chantier. »