Métiers du bâtiment : partenariat entre la FFB et l'Ecole de la 2e Chance

Plusieurs objectifs sont visés à travers ce partenariat : transmission d'informations et échange de pratique entre les deux structures à l'échelle nationale, promotion des métiers de la branche professionnelle du bâtiment, immersion des stagiaires de l'E2C via des conventions et accès à une emploi durable ou à une formation en alternance au sein des entreprises du BTP.

Ce partenariat national sera décliné en fonction des besoins des E2C et des fédérations locales de la Fédération française du bâtiment, afin de pérenniser cette collaboration et de développer de nouvelles actions pédagogiques, citoyennes ou financières adaptées à chaque territoire. Le réseau E2C compte trois structures en Seine-et-Marne à Melun, Montereau et Chelles.

BTP 77 (FFB Île-de-France Est) : 45, rue Nouvelle, Dammarie-les-Lys. Tél. : 01 64 87 66 21.