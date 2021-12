Méthanisation : nouvel appel à projets

Ce nouvel appel à projets se décompose en deux catégories. La première, baptisée “Méthanisation agricole“, vise à financer la création d’unités à travers des projets portés par des exploitations agricoles et/ou des sociétés de projet agricole réunissant plusieurs agriculteurs. D’autres intrants, issus de l’industrie agroalimentaire, des déchets végétaux et des fumiers équins, sont également éligibles. La seconde catégorie a pour nom “Méthanisation non-agricole“ et concerne les appels à projets non agricoles (collectivités, sociétés d’économie mixte…). Les pré-candidatures doivent être envoyées par mail au siège de la Région Île-de-France avant le 15 décembre midi. Pour les candidatures complètes, la date limite est fixée au 15 février 2022 à midi.

Renseignements : www.mesdemarches.iledefrance.fr. Tél. : 01 39 23 42 18 ou 07 54 38 85 48.