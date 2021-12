Méthanisation : La Seine-et-Marne, territoire leader

La Préfecture de Seine-et-Marne, le Département, la Chambre d'agriculture de région Ile-de-France, la Région, l'Ademe Ile-de-France (Agence de la transition ecologique), l'Union des maires et des EPCI de Seine-et-Marne, le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM), GRDF et GRT Gaz ont souhaité, par cette charte, formaliser leur ambition commune de développer la filière méthanisation en Seine-et-Marne.

Les objectifs recherchés sont nombreux : réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air, augmenter la production locale d'énergie renouvelable pour les usages résidentiels et une mobilité décarbonée au bioGaz Naturel Véhicule, soutenir la valorisation des sous-produits agricoles et des déchets organiques dans une logique d'économie circulaire locale, et diversifier les activités économiques, dont celles en lien avec l'activité agricole.

Avec 12 unités de méthanisation à la ferme en service, et une soixantaine de projets en cours, la Seine-et-Marne est l'un des territoires français les plus dynamiques et le premier département d'Île-de-France en la matière.

La production de biogaz 100 % renouvelable est en effet considéré comme un atout majeur pour la transition énergétique et écologique du territoire.

« Une nouvelle technologie de compresseur intelligent (dite du rebours), déployée par GRDF et GRT Gaz, et qui sera mise en service à Mareuil-lès-Meaux en 2020, permet de lever certaines contraintes du réseau et ainsi favoriser le déploiement des futurs projets »,

expliquent les intervenants.

La charte engage les signataires sur l'objectif partagé de couvrir 75% des besoins résidentiels en gaz d'ici 2030 avec un gaz 100% renouvelable produit localement, soit une production de

2 500 GWh/an. Ce dernier s'inscrit dans le scénario de renforcement de l'efficacité énergétique et de développement d'une mobilité décarbonée de la Région. La méthanisation à la ferme est plus particulièrement visée, eu égard à la nature du territoire et des besoins plus importants d'accompagnement des exploitants agricoles. Le tout en tenant compte des attentes des habitants et des élus, pour une meilleure intégration et appropriation locale des projets.

« Ces objectifs portés par la charte s'inscrivent parfaitement dans ceux fixés par la Programmation pluriannuelle de l'énergie 2019-2028 et la Stratégie nationale bas carbone », soulignent les partenaires. Signée pour cinq ans, cette charte pourra être renouvelée après une évaluation basée sur les indicateurs du plan d'action.