Méthanisation agricole : un guide d’insertion paysagère édité

C’est pour un développement durable de la méthanisation agricole que ce guide d’insertion paysagère a été rédigé. Il a été réalisé par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Seine-et-Marne (CAUE 77). Procédé biologique, la méthanisation permet de valoriser des matières organiques agricoles, ménagères et/ou issues de l’agro-alimentaire en énergies vertes (le biogaz, dont on peut tirer de la chaleur ou de l’électricité, ou, après épuration, le biométhane, injecté dans les réseaux) et en engrais (le digestat). La loi de “Transition énergétique pour la croissance verte” fixe un objectif de 10 % de gaz vert en France en 2030.

C’est en avril 2020 que le CAUE77 (présidé par Thierry Cerri, maire de Coupvray et conseiller départemental) et GRDF ont lancé un appel à contribution destiné aux paysagistes concepteurs afin de favoriser l’innovation en matière de paysage agricole et rural. Cet appel à contribution a permis d’enrichir le guide via la sélection de trois cabinets de paysagistes concepteurs. Porté par le Département, ce document est destiné aux porteurs de projets et exploitants d’unités de méthanisation, aux bureaux d’études et aux élus. Il contribue à l’élaboration de projets de qualité s’inscrivant dans le paysage local et répondant aux attentes des habitants.

Ce guide s’articule autour de trois thèmes : tout d’abord, le rappel des obligations réglementaires à prendre en compte pour l’insertion paysagère. Ensuite, une liste de recommandations et de schémas illustratifs, dont les porteurs de projets et leurs concepteurs pourront s’inspirer pour les adapter au dessin du projet dès sa conception. Enfin, une palette végétale pouvant être mobilisée pour les plantations. Il est disponible sur le site internet du Département, du CAUE 77 et des neuf partenaires de la charte CapMétha77.

« Ce guide est un des premiers en France, déclarent Jean-François Parigi et Béatrice Rucheton, respectivement président et vice-présidente du Département (en charge de l’environnement). Au-delà de sa portée nationale, c’est un engagement pour notre territoire d’accompagner au mieux le développement de la méthanisation agricole en tenant compte des attentes des Seine-et-Marnais pour une meilleure intégration dans notre environnement. »