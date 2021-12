"Mesvisiteurs.com" : le tour du futur propriétaire

Importé des Etats-Unis, l'outil marketing utilisé par cette société digitale est actuellement l'in des plus performants du marché. Spécialement dédiée au BtoB, cette solution, à la pointe de la technologie, est particulièrement incitative pour les clients potentiels à le recherche d'un immeuble, de salles de réunion, de bureaux, de magasins, d'hôtels, de gîtes... La visite virtuelle rend par ailleurs la communication plus dynamique, plus moderne et efficace. Mesvisiteurs.com peut ainsi intéresser de nombreux intervenants qui commercialisent des biens et des services liés à l'immobilier. Pour les professionnels en recherche, ce concept permet un gain de temps substantiel. Ils ne se déplacent qu'après avoir évalué les caractéristiques et les qualités des biens visités.

Une réelle avancée technologique

Grâce à ce service performant, il de vient inutile d'investir dans un nouveau logiciel. Un simple navigateur suffit pour lancier le lien. Ultra simple et intuitif, le site mesvisiteurs.com peut être consulté sur ordinateur, tablette et smartphone.

Contact: 07 81 83 55 72. Mail : contact@mesvisiteurs.com