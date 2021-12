Mesures renforcées contre une possible 5e vague

Au 16 novembre, le taux d’incidence était de 81, 1 pour 100 000 habitants et le taux de positivité était égal à 3. La tranche d’âge des 30-39 ans est celle qui connaît le plus fort taux d’incidence (118, 5). 39 519 tests ont été effectués la semaine dernière. Le respect des gestes barrières est indispensable : port du masque en cas de contact, respect des distanciations, aération des pièces, limitation des contacts avec les personnes à risque, isolement en cas de symptômes, d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé. C’est la combinaison des différentes mesures individuelles et collectives qui contribue à la limitation de la transmission du virus et qui permet d’éviter les cas sévères. Le pass sanitaire est exigé à l’entrée de certains établissements ou événements. Les forces de l'ordre ont été appelées à renforcer et multiplier les contrôles. Discothèques, restaurants et cafés, lieux de culture et de loisirs et salles de sport feront ainsi l'objet d'une vigilance accrue.

Face à la circulation virale élevée, la vaccination de toutes les personnes éligibles reste primordiale. En Seine-et-Marne, la couverture vaccinale est de 71, 6 % avec une primo-injection. Une attention est portée à la vaccination des plus âgés avec un numéro vert dédié. Si la tranche d’âge des 65-74 ans est la mieux vaccinée (92, 5 % avec une primo-injection), les plus de 75 ans sont moins bien vaccinés (88, 4 % avec une primo-injection). Il reste environ 10 000 personnes de plus de 80 ans non encore vaccinées. Elles peuvent accéder à une vaccination à domicile par un numéro vert dédié (0 800 730 957), en ville (pharmacie, médecin, infirmier), en officine de pharmacie, auprès de son médecin traitant ou bien auprès d’un infirmer libéral. Enfin, une vaccination pour tous est possible en centre de vaccination. 12 centres restent ouverts (liste disponible sur Sante.fr). Plusieurs opérations éphémères sont également prévues :