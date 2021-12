Melun-Villaroche. La formation aéronautique prend aussi son envol

Cela fait désormais un an que le centre de formation imaginé par Daniel Hernandez, le dirigeant de Zodiac Fluid Equipment, pour faire face aux besoins en recrutement du secteur, est en place au sein du Sympav. Le dispositif, déployé sur près de 10 000 m², est notamment tourné vers les demandeurs d'emploi et les jeunes actifs. Après une phase d'expérimentation de deux années, une centaine de personnes devrait sortir diplômée du centre chaque année. Il faut dire que les besoins en la matière sont importants : quelque

110 000 emplois restent à pourvoir dans les métiers de base, tels les opérateurs à commande numérique ou les techniciens en contrôle qualité. Paris-Villaroche regroupe par exemple 8 000 salariés, représentant une cinquantaine de sociétés, dont 7 500 pour le groupe Safran, qui produit des moteurs d'avion.

Un écosystème en construction

Dans le cadre du meeting aérien Paris Villaroche Air Legend, organisé l'an dernier, le Sympav avait aussi participé à l'organisation d'une nouvelle étape du French Fab Tour, un événement devant permettre de « faire rayonner l'industrie française ». Collégiens, lycéens et ldemandeurs d'emplois avaient été invités à découvrir le monde de l'industrie 4.0, avec l'objectif de les sensibiliser à un secteur d'activité en pleine mutation et plus particulièrement à celui de l'aéronautique. Damien Marc, dirigeant de JPB Systèmes, un fabricant de bouchons endoscopes auto-freinants installé sur le site de l'aérodrome, à l'initiative de cette manifestation, avait un objectif clair : faire germer chez les jeunes le désir de travailler dans l'industrie. « Certains pourront devenir ingénieurs, d'autres techniciens ou tourneurs-fraiseurs. Ceux capables de piloter des lignes automatisées sont payés chez JPB Systeme le même prix qu'un jeune ingénieur, c'est notamment ce qui devrait les faire réfléchir », avait-il souligné. Egalement parrain de la première promotion du Training Center, Damien Marc avait indiqué apprécier la mise en place « d'une nouvelle manière d'apprendre », les apprentis travaillant sur des machines récentes avec des formateurs directement issus de l'industrie. Le dirigeant avait par ailleurs précisé vouloir envoyer ses équipes « témoigner des problèmes concrets rencontrés en atelier ». « L'idée c'est de faire quelque chose de pragmatique et ensuite de filmer la formation, de la partager sur les réseaux sociaux et d'intégrer ces jeunes sur Linked In pour qu'ils puissent très facilement trouver du travail dans deux ans », avait-il témoigné. L'industrie est plus généralement génératrices d'emploi en Seine-et-Marne avec, par exemple, près de 2000 offres emplois enregistrées lors du premier semestre de l'année passée.

« Lorsque nous avons signé le 20 mars 2017 avec la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine, le Département de Seine-et-Marne et l'Etat, le Contrat d'intérêt national, nous nous sommes engagés sur la nécessité de mettre au cœur du contrat l'objectif de renforcement de l'offre de formation sur le territoire, pour tous les publics et tous les niveaux », expliquait dernièrement Louis Vogel, président du Sympav. « Pour répondre aux besoins de l'ensemble de ses habitants, la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine a donc choisi de promouvoir les outils de formation continue et professionnelle qualifiante, en partenariat avec les filières économiques structurantes du territoire. L'existence d'un centre de formation aux métiers de la maintenance mécanique et d'un tissu d'entreprises de ce secteur à Vaux-le-Pénil est un exemple parmi d'autres de synergies possibles, qui a été étendu à l'aéronautique, avec la création d'un centre de ressources et de formation à Villaroche. Le premier objectif de cette structure, placée au service des entreprises, est de faciliter, au sein de Paris-Villaroche la mutualisation de moyens matériels et de formation adaptés pour accompagner le passage de la conception au développement de leurs innovations. L'enjeu de mise en relation et d'animation de ce réseau est particulièrement important pour les petites entreprises de l'aéronautique pour préserver les emplois et les compétences internes, mais également de permettre le développement économique du site à travers la possibilité de recruter leur personnel. En effet, la compétitivité de la filière, même si elle tend vers l'automatisation, reste fortement dépendante de la qualité de sa main d'œuvre, ressource stratégique. Le deuxième objectif de ce pôle de ressources est de produire, à terme, des partages de ressources humaines et de savoir-faire ; un courant d'innovations durable et pérenne passant par un développement certain des petites entreprises à des entreprises de taille intermédiaire. Il faut également anticiper une baisse nette des emplois peu qualifiés dans les secteurs industriels connexes à l'aéronautique (mécanique, électronique, métallurgie) à l'horizon 2030, et il devient prioritaire de participer activement à une montée en compétence de la main d'œuvre de la filière. ».