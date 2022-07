Melun Val de Seine : Sport Passion durant tout l’été

Durant un mois et demi, les jeunes de 6 à 17 ans vont pouvoir participer à des stages multisports hebdomadaires dans le cadre de l’opération Sport Passion. Les stagiaires seront accueillis entre 9 heures et 9 h 30 et pratiqueront différentes activités jusqu’à 16 h 30. Des navettes de bus gratuites seront mises à leur disposition. Deux sites (6-12 ans) seront localisés à Montereau-sur-le-Jard et à Boissise-le-Roi et un autre sera implanté à Melun (13-17 ans). Sur les deux premiers sites, les disciplines pratiquées seront les suivantes : sports collectifs, athlétisme, sports de raquette, activités gymniques et artistiques, jeux d’opposition, arts martiaux, roller et golf. A noter qu’une matinée à la piscine de Dammarie-les-Lys aura lieu le mercredi (site de Boissise-le-Roi) et le vendredi (site de Montereau-sur-le-Jard). A Melun, les stagiaires pourront également s’initier à l’accrobranche, au beach-tennis, à la voile et au canoë.

Renseignements et inscriptions : 01 64 79 25 41.

Sportpassion.melunvaldeseine.fr.

Tarifs (pour une semaine) : 87 euros (résidents Melun Val de Seine) et 115, 50 euros (extérieurs).