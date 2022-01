Melun Val de Seine signe un CRTE

Ce nouveau type de contrat a été proposé par le gouvernement aux collectivités territoriales, afin d'accélérer la relance économique et d’accompagner la transition écologique, démographique et numérique dans les territoires. Il s’agit également de simplifier et d’unifier les différents dispositifs de financements proposés par les services de l’Etat et ses différents opérateurs (Agence de la transition écologique, Banque des Territoires...). Le mois dernier, c’était au tour de la Communautéd’agglomération Melun Val de Seine de procéder à la signature de ce CRTE en présence, notamment, de Lionel Beffre, préfet de Seine-et-Marne. La collectivité territoriale était, elle, représentée par son président Louis Vogel, maire (Agir) de Melun. Une dizaine de CRTE ont été déjà signés dans le département.