Melun Val de Seine : le forum de l'emploi et de la formation 100 % digital

Mais crise sanitaire oblige, cette manifestation se déroulera exclusivement en ligne. Collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés et salariés en reconversion professionnelle pourront ainsi être mis en relation avec plus de 60 exposants (entreprises et centres de formation), participer à des visioconférences et répondre à des offres d'emploi en déposant gratuitement leur CV. La journée du mardi 9 mars sera dédiée à la formation avec la présence de Centres de formation d'apprentis (CFA) et d'organismes de formation. Le lendemain, le 10 mars, ce sont les entreprises et l'emploi qui seront mis en avant.

Renseignements : www.mei-mvs.com et www.forum-mvs.com