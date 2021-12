Melun Val de Seine lance un appel à projet pour le renouveau du centre-gare

Cette opération, jugée emblématique par l'agglomération, s'inscrit dans le renouveau du quartier d'affaires Centre-Gare de Melun, dont elle sera la première concrétisation, simultanément à l'émergence d'un pôle d'échanges multimodal. Le territoire souhaite en effet entamer une nouvelle ère de son développement économique, qui passe par le renouvellement de son cœur d'agglomération. Le futur groupement, composé notamment de promoteurs et d'architectes, devra « imaginer et développer un ensemble tertiaire d'une qualité architecturale remarquable, ancré dans son époque, en faveur de la performance et du bien-être de ses futurs occupants, en ville et au vert ».

Ce projet a « pour vocation de concilier vie urbaine et qualité de vie, en offrant une localisation particulièrement stratégique sur un site hyper-connecté, à la convergence de nombreuses lignes de transports en commun, urbaines et ferroviaires, dont les lignes D et R du Transilien, les réseaux de bus urbains et interurbains (26 lignes) et, à terme, l'arrivée du T Zen2 (un bus à haut niveau de service) qui reliera Melun et Sénart ». L'agglomération rappelle que ce projet d'envergure est particulièrement restructurant et attractif pour le territoire et à l'échelle de la Région. La Gare de Melun compte en effet parmi les dix plus importantes d'Ile-de-France en termes de flux, amenés à s'accroître dans les dix prochaines années. Quelque 150 millions d'euros devraient être investis dans la perspective d'une gare ferroviaire et de gares routières réaménagées, qui faciliteront la connexion entre les différents modes de déplacements et des espaces publics requalifiés en faveur des modes actifs (piétons et vélos). Selon l'agglomération, bénéficiant d'ores et déjà d'un tissu économique productif et diversifié, le quartier et son environnement constituent un terrain d'opportunités et de projets en cours visant à développer la qualité urbaine et architecturale sous toutes ses formes, pour répondre aux ambitions d'attractivité du territoire.

Le territoire accueille aujourd'hui près de 13 000 établissements intégrés dans l'écosystème de l'Ile-de-France, dont des leaders du secteur industriel (aéronautique, pharmacie – cosmétique, agroalimentaire) et un pôle universitaire en pleine croissance ; l'accueil des entreprises est ainsi au cœur de la stratégie de l'intercommunalité. Melun Val de Seine dispose par ailleurs de réserves foncières importantes, y compris dans sa partie urbaine, permettant de développer des projets de mixité urbaine associant habitat, équipements, activités économiques et services.