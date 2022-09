Melun Val de Seine : la nouvelle saison culturelle est ouverte

Les spectateurs vont avoir le choix parmi plus de 100 événements culturels (à découvrir sur le site internet www.culturetvous.fr ou dans la plaquette de la saison annuelle) et pourront réserver en toute simplicité.

Concerts, théâtre, jeune public, spectacle musical : les artistes (re)viennent sur le territoire de Melun Val de Seine pour vous faire rire, sourire ou pleurer et vous proposer une programmation riche et variée.

Deux possibilités pour réserver

Après deux dernières années impactées par la crise sanitaire, cette saison culturelle 2022-2023 marque le grand retour de l’abonnement communautaire qui permet de bénéficier de tarifs avantageux en réservant au moins cinq spectacles sur la sélection proposée. Chacun peut ensuite compléter son abonnement en fonction de ses envies tout au long de l’année.

Pour réserver vos places, deux possibilités s’offrent à vous : la nouvelle billetterie en ligne, plus performante et facile à utiliser, accessible via www.culturetvous.fr ou bien les traditionnels points de vente communautaires (espace Saint Jean à Melun, Le Mas et la mairie

au Mée-sur-Seine, espace Nino Ferrer à Dammarie-les-Lys, Les 26 couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry et la mairie de Vaux-le-Pénil).

Renseignements : www.culturetvous.fr.