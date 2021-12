Melun Val de Seine : la Micro-Folie en tournée cet été

La Micro-Folie se réinvente et a débuté sa tournée d'été dès la fin du mois de mai. Ce musée numérique itinérant a été mis en place en novembre 2019 par la Communauté d'agglomération Melun Val de Seine. L'objectif est de favoriser, via un vidéoprojecteur, l'accessibilité à la culture au plus grand nombre à travers une offre à la fois pédagogique et ludique (plus de 1 000 chefs-d'œuvre issus des institutions et musées nationaux partenaires dont le Louvre).

Depuis une dizaine de jours, ce dispositif culturel itinérant a donc repris la route. Après un passage par le centre social Yves-Agostini, au Mée-sur-Seine, il fait actuellement une halte jusqu'au 12 juin à la médiathèque l'Arcature, à Vaux-le-Pénil. La compagnie artistique Swingin'Partout y animera des ateliers, tandis qu'un ‘'Micro-Festival'' se déroulera le 12 juin en soirée.

Les établissements scolaires de l'agglomération melunaise sont également sollicités. Micro-Folie sera ainsi présent du 14 juin au 2 juillet au collège Frédéric Chopin à Melun, puis du 5 au 9 juillet au collège Elsa Triolet au Mée. Ces deux manifestations se dérouleront dans le cadre des dispositifs ‘'école ouverte'et ‘'l'été de la Cité éducative'' mise en place dans le quartier prioritaire politique de la ville (QPV) Plateau de Corbeil-Plein-ciel, situé à cheval sur les communes de Melun et du Mée.

D'autres dates sont prévues en juillet et en août. Du 12 au 23 juillet, la MJC Le Chaudron, au Mée, accueillera le dispositif avec des thématiques alliant défis et dépassement de soi. Direction ensuite Dammarie-les-Lys, du 26 juillet au 6 août, avec une étape à la médiathèque de l'Espace Albert Schweitzer (sous réserve). La médiathèque l'Astrolabe de Melun prendra le relais du 9 au 20 août pour des médiations thématiques conjuguant nature et culture. Les arbres seront à l'honneur à cette occasion. Enfin, un parfum de rentrée flottera au sein du collège Les Capucins, à Melun, du 23 au 27 août. Cette ultime étape est également programmée dans le cadre des opérations ‘'école ouverte'' et ‘'l'été de la Cité éducative'', toujours dans le quartier du Plateau de Corbeil -Plein-ciel.

Le programme complet de Micro-Folie, ainsi que les modalités d'accès (inscriptions parfois obligatoires), sont à retrouver sur le site internet de l'agglomération Melun Val de Seine. À noter que cette itinérance est évidemment soumise à l'évolution de la situation sanitaire.

Renseignements : melunvaldeseine.fr

et micro-folie@camvs.com.

Tél. : 01 64 79 25 25.