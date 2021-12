Melun Val de Seine : l'office du tourisme organise son premier éductour des pros

L'objectif de cette journée d'éductour ?

Découvrir plus en profondeur la « destination touristique de Melun Val de Seine », afin de pouvoir mieux conseiller visiteurs et hôtes sur « ce qu'il y a à voir et à faire » sur le territoire. « Cet événement, c'est aussi l'occasion de permettre à ces différents acteurs de se rencontrer et de développer par la suite des synergies entre eux », explique Audrey Raquillet, adjointe de la directrice de l'Office.

Intitulée “Patrimoine et industrie“, cette journée a permis à une vingtaine d'acteurs locaux de découvrir deux musées phares du territoire : le Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, qui a ouvert en 2015 dans un ancien bâtiment de caserne entièrement rénové et met en lumière l'Histoire de la Gendarmerie à travers l'Histoire de France ; ainsi que le Musée aéronautique et spatial Safran de Réau, notamment tourné vers le tourisme d'affaires et qui présente une collection unique de plus de 100 moteurs d'avions, de fusées et d'hélicoptères.

Après un déjeuner au Domaine des Macarons de Réau, qui dispose d'un salon de thé et d'un espace de démonstration pour découvrir comment sont fabriqués ces gâteaux artisanaux, la délégation a pu visiter le château de Vaux-le-Vicomte et son domaine, conçus par les plus grands artistes du XVIIe siècle. La visite s'est achevée avec la découverte du Camping La Belle Etoile à Melun, un véritable havre de paix situé en bord de Seine et pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes.