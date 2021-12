Melun Val de Seine : l'office du tourisme fixe son cap

Mieux identifier l'agglomération melunaise comme une destination touristique naturelle. C'est l'un des objectifs de long terme sur lesquels sera amenée à travailler l'Office de tourisme de Melun Val de Seine, qui a fait appel à l'entreprise de consulting In Extenso pour définir et développer sa stratégie touristique.

La démarche ayant dès le départ privilégié la concertation, « afin de répondre au mieux aux attentes des acteurs du territoire », les premiers résultats ont été présentés aux acteurs locaux du tourisme lors de la dernière “Journée partenaires ”.

En 2020, quatre axes vont particulièrement marquer l'activité de l'office : la Seine, le slow tourisme, la nature en grand (forêt), et les séjours d'affaires.

« Les croisières fluviales représentent un potentiel extrêmement fort. Les armateurs sont en recherche de nouvelles destinations : le retour au fleuve est très tendance actuellement », a expliqué Matthieu Lévy, consultant chez In Extenso, prenant l'exemple du développement fulgurant de l'axe Seine aval. En témoigne le travail déjà entamé sur Melun Val-de-Seine avec les croisières permettant de profiter des paysages et des Affolantes (villas du xixe siècle) ou avec les activités nautiques (pédalo, bateaux électriques sans permis…). En matière de slow tourisme, la balade entre Melun et le château de Vaux-le-Vicomte permet par exemple d'emprunter le tracé du GR 1 en vélo (2 tracés) ou à pied. C'est à ce titre qu'une carte cyclo-touristique, enrichie des points d'intérêts à visiter, a été lancée par l'office. L'attractivité du slow tourisme sera également renforcée par l'octroi d'une dizaine de labels Eco-vélo à des structures d'hébergement locales.