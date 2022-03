Melun Val de Seine : inscrivez-vous au concert inter-lycées

Depuis 17 ans, la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine et la communauté éducative développent des actions visant à favoriser l’éducation artistique des lycéens. A ce titre, un concert inter-lycées est organisé chaque année au mois de mai en collaboration avec la salle de spectacles L’Empreinte de Savigny-le-Temple. Il offre la possibilité à des groupes de lycéens musiciens de se produire sur scène dans des conditions professionnelles. Un appel à candidatures a été ainsi lancé il y a quelques semaines et s’achèvera le 18 mars. Pour candidater, il faut avoir un projet musical (et/ou un groupe) et être scolarisé dans un des établissements de l’agglomération. Tous les styles musicaux sont acceptés. Les groupes sélectionnés seront accompagnés pendant plusieurs mois par des professionnels et à l’issue du concert inter-lycées, le groupe vainqueur participera au tremplin musical “Première Seine : place aux lycéens à Rock en Seine“ organisé dans le cadre du festival Rock en Seine, qui se déroulera en août prochain dans le parc de Saint-Cloud. Les autres groupes inscrits seront invités au festival.

Renseignements : www.melunvaldeseine.fr