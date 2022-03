Melun Val de Seine donne 10 000 euros à l’Ukraine

Ce don a été rendu possible grâce au Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) géré par le centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Ce fonds permet aux collectivités et à leurs groupements d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises soudaines ou durables. C’est donc pour répondre à l’urgence humanitaire en Ukraine engendrée par l’invasion de la Russie que la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine s’est mobilisée. Par ailleurs, la collectivité territoriale a mis en place des collectes de dons matériels qui sont acheminés depuis le début du mois à la frontière polono-ukrainienne. Cette opération solidaire a pu être organisée grâce aux associations locales et à la logistique de partenaires privés implantés sur le pôle aéronautique de Melun-Villaroche, principalement l’entreprise JPB Système.