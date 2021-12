Melun Val de Seine : concertation sur le projet “Ambition 2030“

“Ambition 2030” se présente comme le projet de territoire de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS). Un projet qui va fixer ses priorités d’actions jusqu’en 2030 dans différents domaines (économie, aménagement, transports, tourisme, environnement, habitat, culture, sport…).

Depuis fin 2020, les élus et les services de l’agglomération melunaise se mobilisent sur l’élaboration de ce projet. Ils ont défini trois temps : réalisation d’un diagnostic, définition des enjeux et réflexion sur un plan d’actions. La phase de concertation citoyenne est actuellement ouverte. Elle va permettre à tous ceux qui vivent et agissent sur le territoire d’exprimer leurs avis et d’enrichir ce projet.

Durant tout le temps de la concertation, elle a débuté le 18 octobre et doit s’achever le 15 décembre, un site internet dédié, www.ambition2030.fr, permettra à tous les citoyens de prendre connaissance du diagnostic et des enjeux identifiés. Chacun pourra déposer ses propositions d’actions sur les sujets qui l’intéressent ou participer à des discussions en cours. L’anonymat des contributeurs est garanti.

Quatre réunions publiques interactives, de type forum donneront également l’occasion aux participants de s’exprimer de vive voix en présence d’élus de la CAMVS. Ils pourront aussi déposer leurs contributions sur des murs d’idées. Ces réunions se dérouleront, de 18 h30 à 21h, le 9 novembre (espace Pierre Bachelet à Dammarie-lès-Lys), le 19 novembre (salle Emile Trélat à Rubelles), le 30 novembre (Le Mas au Mée-sur-Seine) et le 2 décembre (Les 26 Couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry). À l’issue de cette concertation, un bilan sera publié à partir des contributions déposées sur le site internet et discutées au cours des différentes réunions publiques.

Renseignements : www.ambitions2030.fr ou www.melunvaldeseine.fr