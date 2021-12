Melun Val de Seine : comment accéder au fonds Résilience, dédié aux petites structures

Cette aide vise à soutenir, en priorité, des entreprises qui, par leur situation, sont difficilement éligibles aux dispositifs existants et qui sont, tout particulièrement, touchées par la crise sanitaire. Il est destiné aux entreprises de 0 à 20 salariés qui n'ont pas ou plus accès au financement bancaire. TPE, micro-entreprises, associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire ... les entreprises éligibles sont celles :

Qui ont essuyé un refus de prêt (prêt garanti par l'État, prêt Rebond, BPIFrance, …) ;

Quel que soit leur statut juridique, notamment, les entreprises individuelles, les associations, les travailleurs indépendants et les professions libérales qui sont en général exclus des autres mesures (fonds de solidarité, prêts, ...) ;

Quel que soit leur secteur, sachant que le fonds devrait bien évidemment toucher principalement les commerces, l'hôtellerie et la restauration, le BTP, les arts et le spectacle, mais aussi les start-ups ; Y compris celles qui sont en difficulté ;

Pour éviter la rupture dans les parcours d'insertion : un bonus « ESS » (entreprises du secteur social et solidaire, insertion par l'activité économique, handicap) a été ajouté afin d'également faire bénéficier ces entreprises ayant parfois une taille supérieure à 20 salariés.

