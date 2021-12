Melun Val de Seine : 600 euros mensuels pour fidéliser les futurs médecins

Mise en lumière par la crise sanitaire, la désertification médicale est un phénomène très prégnant en Seine-et-Marne, avant-dernier département en termes de densité de médecins généralistes pour 100 000 habitants. La Communauté d'agglomération Melun Val de Seine a décidé d'y remédier à sa façon. La collectivité territoriale a, en effet, voté le versement d'une bourse aux étudiants en professions médicales (médecine et chirurgie dentaire) de la faculté de médecine de Melun (dont une 2e année ouvrira à la rentrée prochaine).

Seuls les premiers et deuxièmes cycles seront concernés par cette mesure. 600 euros seront ainsi versés sur dix mois et durant cinq ans. L'objectif est de fidéliser un maximum de futurs médecins sur l'agglomération melunaise et de densifier l'offre de soins. Pour cela, les bénéficiaires de cette bourse s'engagent à pratiquer sur le territoire pendant cinq ans au minimum. En cas de non-respect de ce contrat « moral », les sommes perçues devront être remboursées. 20 bourses seront disponibles la première année et un appel à candidatures va être lancé. Un comité examinera et sélectionnera les dossiers.