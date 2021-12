Melun Val de Seine : 45 bus roulent au BioGNV

La municipalité pontelloise marche sur les traces de Fontainebleau et de Melun, déjà adeptes des 30 km/h en ville. Depuis un peu plus d’un mois, tous les axes de la commune sont concernés par cette mesure de limitation de vitesse à l’exception de la RN4, la RD21 et la RD604. C’était une promesse de campagne du maire Gilles Bord. L’objectif de l’édile est de mieux contrôler les excès de vitesse constatés ces derniers mois. Le but est également de mieux protéger les piétons et les autres usagers de la route. Cette diminution de la vitesse pourrait avoir aussi l’avantage de fluidifier la circulation.