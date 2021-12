Melun va fêter son Brie

Pour cette édition 2019, quelque 100 stands de dégustation et de vente de produits de bouche seront concentrés dans la partie historique de la ville. Ses rues piétonnes s'empliront d'une série d'effluves, du Brie de Melun à la charcuterie, en passant par des plats régionaux, tartes, condiments, viandes, et autres friandises venus de diverses régions (de France, d'Italie, de Suisse, du Québec…).

Entre autres faits marquants, le chef étoilé Eddy Creuzé prendra les commandes de la cuisine éphémère pour un show culinaire inédit. Démonstrations en direct, dégustations de « produits d'exceptions », pour le plaisir des yeux et des papilles…

Les jardins de la Mairie accueilleront un bar à huîtres, un bar à champagne et un “Biergarten”, un jardin à bières, avec la participation des meilleurs brasseurs de Seine-et-Marne, ainsi qu'une mini-ferme à destination des plus petits. Du côté de la place Saint-Jean, les enfants pourront découvrir un mini-marché pour sélectionner les fruits et légumes frais de leur choix, payer avec une monnaie fictive et repartir avec leur panier de courses.

Et tout au long de la journée les rues piétonnes s'animeront pour ponctuer la visite. Animations musicales au détour des rues, Marché Saint-Jean de 8h à 18 h, décoration de mini-vaches avec les commerçants… Enfin, la Confrérie des Chevaliers du Brie de Melun tentera de battre le record du monde du plus grand sandwich. Le “Paris-Melun” devra dépasser 80 mètres pour l'obtenir.

Grande soirée des terroirs

Pour terminer cette journée gastronomique, la Ville et la Confrérie proposent une grande soirée familiale et festive à l'Escale : spectacle, animations, groupes musicaux et DJ entraîneront les visiteurs jusque tard dans la nuit.

Côté table, les gourmands pourront opter pour le traditionnel dîner de gala proposé par la Confrérie (réservation obligatoire : confrerie.brie@ville-melun.fr, 50 euros) ou se laisser tenter par l'animation maxi poêlée, les crêpes sucrées et salées, une assiette de brie… L'entrée est libre mais il est possible de réserver sur terresdefromage@orange.fr.