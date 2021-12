Melun : une piste cyclable pédagogique dans le quartier des Mézereaux

Commencé à la mi-août, le chantier s'est achevé il y a quelques jours. Mise en valeur, la dalle rouge du quartier des Mézereaux, au nord de Melun, a laissé la place à une piste cyclable plus vraie que nature. Cet espace de 2 400 m2 est désormais décoré de routes dotées d'une véritable signalisation (stops, giratoires, cédez-le-passage, sens de circulation…). Tout a été pensé pour apprendre, dans des conditions réelles, à respecter le code de la route à vélo.

C'est une dizaine de personnes salariées de l'association Initiatives 77, en partenariat avec le bailleur social Habitat 77, qui ont élaboré et concrétisé ce projet. Ces membres d'Initiatives 77 ont été directement formés sur le chantier durant deux mois, notamment pour le travail de peinture (réalisation de trompe-l'œil par exemple), sous la houlette de Didier Saint-Aimé, peintre décorateur et éducateur spécialisé. Les habitants du quartier, petits ou grands, sont invités désormais à prendre leur vélo et à s'emparer, à l'issue de la période de confinement, de ce nouvel espace de vie.