Melun: une Marche Bleue pour nos aînés

La Marche Bleue a pour but de réunir les personnes âgées, mais aussi les associations sportives et toutes les forces vives des territoires pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et du rôle social qu'ils jouent dans notre société.

De nombreux Seine-et-Marnais se sont ainsi mobilisés jeudi 27 octobre pour la quatrième édition de la marche intergénérationnelle de Melun dans les jardins de l'Hôtel de ville et les parcs de la commune.

Différents parcours ont été empruntés, du plus court (environ 3,5 km) consacré aux statues de Melun, au plus long, de près de 10 km sur le « Melun militaire », avec un passage dans les jardins de la préfecture.