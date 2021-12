Melun : Un permis pour participer à la biodiversité

Bien entendu, il y aura proscription des plantes invasives, toxiques ou dangereuses mais le reste sera laissé à la liberté de chacun. Une préférence est de mise toutefois pour les fleurs et les plantes mellifères, mais toute idée reste la bienvenue. Pour y participer, il suffit simplement de remplir une demande de formulaire et s'engage à entretenir et respecter la propreté des lieux : arroser, désherber, tailler et renouveler les fleurs et plantes en cas de nécessité. Ensuite, la parcelle de jardin appartient à l'usager qui en a fait la demande et se voit remettre un sachet de graines lors de la remise du permis ainsi que la terre végétale.é