Melun : un nouvel espace de coworking ouvre à l'Astrolabe

Un lieu ouvert et original pour travailler. Afin de favoriser le télétravail et dans le but de limiter le recours aux transports en commun, la ville de Melun propose un espace de coworking au sein de sa médiathèque l'Astrolabe.

Situé au rez-de-chaussée (le hall et les différents points d'accueil sont actuellement fermés jusqu'au 15 juillet en raison de travaux de réaménagement), cet espace de travail est accessible gratuitement et peut accueillir jusqu'à 15 personnes tout en respectant les consignes sanitaires. Il est ouvert sur réservation du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.

Sur place, vous pourrez bénéficier du wifi, d'une imprimante et de branchements électriques. En revanche, les outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones) ne sont pas fournis. Enfin, sachez que le port du masque est obligatoire au sein de l'enceinte.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous faut contacter l'Astrolabe par téléphone (07 87 02 62 02) ou par courriel (astroworkingmelun@gmail.com) du lundi au vendredi (9 heures – 12 heures et 13 heures – 17 heures).