Melun : un distributeur propose des plats cuisinés

C'est en avril dernier, durant le troisième confinement, que Bernard Collier, le patron de la brasserie du Pont, à Melun, a installé son distributeur automatique de plats du jour, à proximité de son restaurant. C'est après avoir découvert, par hasard, l'existence de ce type d'appareil dans une ville voisine qu'il a décidé d'en faire autant.

Près de six mois plus tard, sa machine (qui a nécessité un investissement de 25 000 euros environ) continue d'attirer des amateurs de plats cuisinés. « Avec le dernier confinement, il a fallu trouver des solutions pour rebondir, explique le restaurateur, propriétaire des lieux depuis 2009. On a vite cartonné. » Il a, en effet, réalisé des recettes mensuelles de 2 200 euros. L'instauration du pass sanitaire, en août dernier, l'a incité à poursuivre l'expérience, même si son chiffre d'affaires a connu une baisse (entre 800 et 1 200 euros). Pour enrayer cette chute, Bernard Collier propose désormais des plats familiaux pour quatre à six personnes (quiches, bœuf bourguignon…) toujours à base de produits frais et faits maison. Les tarifs varient de 12, 80 euros pour un plat à 19, 80 euros. Quant à la formule entrée-plat ou plat-dessert, elle est à 14, 80 euros. Le paiement est sécurisé et s'effectue par carte bancaire.

Brasserie du Pont : 1, rue Saint-Ambroise, Melun. Tél. : 01 64 37 99 99.