Melun : un appel à la mobilisation lancé pour fabriquer des masques

La municipalité, qui a d'abord doté de masques les personnels soignants pour faire face au pic épidémique, annonce préparer dès à présent le déconfinement.

C'est pourquoi elle fait appel aux amateurs de couture, association, spécialistes de la retouche, commerces qui auraient la possibilité de donner de leur temps durant le confinement pour aider à confectionner des masques en tissus lavables et réutilisables, qui seront destinés aux Melunais.

S'agissant des matières premières, la municipalité a passé commande auprès des commerçants melunais, avec l'objectif de soutenir l'économie locale. La Ville fournira également un kit de fabrication (les élastiques, le tissu et le patron des masques) à tout volontaire inscrit qui s'engage à confectionner 50 masques minimum (répondant aux normes Afnor).

"Cette initiative ne vise pas à remplacer les masques qui seront également achetés par la ville, mais bien à compléter notre stock pour permettre la distribution d'un maximum de masques", précise toutefois la municipalité, qui rappelle que le masque "est une protection supplémentaire et doit être utilisé dans le respect strict des recommandations sur les gestes barrières, de distanciation sociale et dans le cadre des mesures de confinement prises dans le contexte de l'épidémie de Covid-19".

Il doit être lavé à 60°C y compris avant sa première utilisation. Enfin, il est utile de rappeler qu'il n'est pas destiné au personnel soignant ni aux personnes malades ou particulièrement exposées.

"Cette production de masques se fera en collaboration avec les commerces, les industriels spécialisées et des bénévoles", a indiqué Louis Vogel, le maire de Melun, qui s'était absenté après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus. "Je suis très touché de la mobilisation de nos agents, des élans de solidarité qui se manifestent partout dans Melun, je suis très fier de vous", a-t-il conclu dans une allocution vidéo.

Pour participer : un formulaire a été mis en ligne sur www.ville-melun.fr. Les modalités et documents nécessaires à la confection seront communiqués prochainement par la ville. Plus d'infos au 01 64 09 09 50 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h uniquement) ou par e-mail via solidarite@ville-melun.fr