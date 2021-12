Melun : Uber eats développe son implantation sur le territoire

Cette application de livraison de repas est déjà présente dans plus de 210 communes du Grand Paris et dans 53 agglomérations. Elle sera désormais présente à Melun, Le-Mée-Sur-Seine, Vaux-le-pénil et Dammarie-lès-Lys.

Uber eats était présente à Chelles, Pontault-Compault, Roissy-en-brie, Champs-sur-Marne et Villeparisis.

Près d'une quinzaine de restaurants partenaires dont La Maison du Wrap, McDonald's, Akoya, KFC, Best of Bangkok, O'Otacos ou encore Shahi Qila, seront disponibles à la livraison en moins de 30 minutes de 11h à 23h sans minimum de commande et 7 jours / 7 via l'application Uber Eats.