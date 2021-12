Melun : Troisième pigeonnier

L’objectif est de maitriser la surpopulation de pigeons, réguler leurs naissances et restreindre les coûts de nettoyage des bâtiments dégradés par les fientes. Gérés par l’association colombophile de Melun, ces pigeonniers, au mail Gaillardon, dans le Parc des Conifères et désormais à l’Almont, ont aussi pour but d’offrir aux oiseaux un point de fixation et ainsi d’en contrôler le flux. La nouveauté de ce troisième pigeonnier réside dans le fait qu’il est œuvre exclusive du service Bâtiments et Voirie de Melun. Trois menuisiers, dont un apprenti, deux serruriers et un peintre ont travaillé à la réalisation de cet ouvrage.

Cette réalisation en interne a permis une réduction drastique des coûts : ce troisième pigeonnier est presque trois fois moins cher que les précédents, réalisés par une entreprise privée : 5 350 euros (hors main d’œuvre) contre plus de 17 000 euros. Marie-Hélène Grange, adjointe au maire en charge de l’environnement, a déjà sollicité les ateliers des services Bâtiments et Voirie pour la réalisation d’un quatrième pigeonnier à implanter dans le quartier Schuman.