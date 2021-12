Melun : « Tous en stage » à l'Assemblée Nationale

Organisée pour les élèves du collège Pierre Brossolette du 15 au 19 avril derniers, cette semaine d'immersion a été l'occasion de découvrir des entreprises telles que Carrefour, Trois Moulins Habitat, SNCF Réseau, Suez, Picard, le Conseil départemental de Seine-et-Marne ou encore le Centre national des sports de la Défense. Suite à quoi la députée de Melun, Aude Luquet, a pu recevoir ces élèves ainsi qu'une dizaine d'entreprises, tous réunis par l'association Tous en stage, à l'Assemblée Nationale, pour une journée de restitution orale de leur expérience. Sous forme de duo ou de trio, les jeunes ont eu l'occasion de présenter l'une de leur journée de stage, puis d'échanger avec les entreprises présentes.

« L'association Tous en stage réalise un travail exceptionnel avec les collégiens et les équipes pédagogiques au sein des collèges, en permettant à ces jeunes de découvrir des milieux et des entreprises qu'ils ne connaissent pas ou peu, d'ouvrir leurs champs des possibles », a indiqué la députée, qui avait à cœur de proposer cette expérience aux jeunes Melunais issus des quartiers de l'Almont, des Mézereaux et de Montaigu. « Cela participe à la valorisation de leurs efforts et à un encouragement pour la poursuite de leurs parcours scolaire », a-t-elle conclu.