Melun : testez les ChâteauxBus

Partir à la découverte des sites d’exception de la Seine-et-Marne, depuis la gare et la place Saint Jean de Melun, c’est aujourd’hui possible. Grâce aux ChâteauxBus, le château de Vaux le Vicomte, l’un des plus beaux châteaux privés de France, et le château de Blandy-les-Tours, dernier témoin de l’architecture médiévale, sont très facilement accessibles.

Des horaires à votre convenance

La navette part tous les week-ends et les jours fériés du 30 mars au 11 novembre et vous dépose à chaque site en seulement 10 minutes. La navette circule également de juin à août lors des soirées aux chandelles à Vaux le Vicomte.

Rendez-vous sur booking.pariswhatelse.com et réservez votre excursion.