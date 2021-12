Melun : Tart'In, désormais ouvert le lundi, vous invite à prendre le thé

Manger sur le pouce (à emporter), ou s'attabler plus longuement et profiter d'un plat accompagné de délicieuses frites maison, telle est la question chez Tart'In. « On s'adapte à tout budget », explique le chef du lieu, qui cite notamment la “petite formule“ à 8 euros. « Vous pouvez aussi vous faire plaisir et taper dans la carte ou le plat du jour », ajoute-t-il (compter 13,90 euros pour une formule entrée/plat ou Plat/dessert et 16,90 euros pour un trio entrée/plat/dessert). À déguster, notamment, et selon les envies du chef : soupe ou magret de canard, croque madame, grillades, tartines toastées, tartes salées, pâtes…

Satisfait de l'affluence du restaurant le midi, Kévin Tourmente rappelle toutefois que Tart'In est aussi un salon de thé. « J'aimerais qu'il puisse exploser à son tour », précise-t-il, invitant également les locaux à venir déguster ses petits-déjeuners pour bien démarrer la journée. Et le chef de justifier ses propos : « Nos desserts sont travaillés pour un bon rapport qualité-prix, je les qualifierais plutôt de desserts-pâtissiers ».

Il est également possible de « bruncher » le dimanche, sur réservation. Tart'In dispose par ailleurs d'un service de traiteur (cuisine traditionnelle française).

4 rue du miroir, Melun. Tél. : 09 87 01 92 62. Horaires : 7h-18h