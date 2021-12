Melun-Ta, l'éducation à l'environnement à la mode Koh-Lanta

Cinquante élèves de 5e et de 4e (collèges Pierre Brossolette de Melun et Jean de la Fontaine au Mée-sur-Seine) vont participer, le jeudi 13 juin, à la deuxième édition de Melun-Ta organisée par Fidamuris, l'association melunaise d'accompagnement socio-professionnel et de développement économique. Cette manifestation, inspirée du célèbre jeu télévisé Koh-Lanta et organisée en marge du festival Printemps-sur-Seine, se déroulera dans le parc Faucigny-Lucinge, à Melun.

A travers des épreuves sportives et des quizz, c'est l'éducation au développement durable et la promotion du vivre-ensemble qui seront les objectifs affichés. Les équipes, mixtes, inter-collèges et composées chacune de 8 membres, devront mouiller le maillot, déjouer les pièges et faire également preuve de perspicacité pour sortir vainqueurs.

Mais Melun-Ta ne sera pas terminée pour autant et connaîtra une suite à la rentrée. Deux autres temps forts auront, en effet, lieu en septembre ou octobre (dates encore à fixer) : la projection d'un film retraçant cette journée du 13 juin, puis la plantation symbolique d'arbres effectuée par les collégiens ayant participé aux épreuves.

Melun-Ta, jeudi 13 juin, parc Faucigny-Lucinge (9 heures – 17 heures). Renseignements : 06 65 18 44 60.