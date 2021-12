Melun soutient la Fondation Panzi

Dans le cadre, notamment, de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, organisée le 25 novembre, l’artiste de Fontainebleau Roxane & Rebecca a signé plusieurs œuvres. L’intégralité des ventes est destinée à la Fondation Panzi, créée en 2008 en République démocratique du Congo (RDC) par le docteur Denis Mukwege, citoyen d’honneur de la ville de Melun et Prix Nobel de la paix 2018.

Roxane & Rebecca nous propose des œuvres à caractère écologique principalement à base de revues anciennes, cartons et objets divers. Son approche réside dans le recyclage et la revalorisation écologique, la mise en valeur de la femme dans sa grâce et la vente au profit des femmes victimes d’inhumanité.

Touchée par la cause défendue par Denis Mukwege, l’artiste bellifontaine a décidé, en lien avec la Ville de Melun, de mettre son art au service des femmes violées en RDC, véritables martyres du XXIe siècle. À cette occasion, 25 toiles sont disponibles à la vente. Venez découvrir cette exposition inédite et contribuez au combat contre l’emploi des violences sexuelles en tant qu’armes de guerre.

Pour le docteur Mukwege, soigner les femmes, c’est comme réparer le monde. Gynécologue et militant actif des droits de l’Homme kino congolais, il œuvre depuis plus de 25 ans pour l’accès aux soins médicaux et en particulier gynécologiques pour les femmes congolaises enceintes.

Compte tenu de la situation dramatique dans son pays et notamment de la guerre qui sévit à l’est, Denis Mukwege s’est très tôt engagé pour les victimes de violences sexuelles au sein de son hôpital de Panzi qu’il a construit à Bukavu.

Depuis, il consacre sa vie à la prise en charge de ces milliers de femmes mutilées et humiliées. De 1999 à aujourd’hui et malgré les risques encourus quotidiennement, son équipe et lui ont ainsi soigné et sauvé plus de 50 000 victimes.