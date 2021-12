Melun : soutenez les commerçants avec des bons d'achat

Le but de cette initiative ? Permettre aux clients de "témoigner leur soutien à l'économie locale dont ils sont les acteurs", en achetant des bons d'achats “J'aime ma ville” (de 5 à 100 euros), utilisables exclusivement à Melun, chez les commerçants participants.

Comme le souligne la Mairie et l'Unicom, « cette simple action leur permettra une rentrée d'argent immédiate qui garantira leur survie tout en vous permettant d'acheter ce dont vous avez besoin après le confinement et ce jusqu'au 31 décembre 2020 ».



Pour participer, il faut :

- se connecter sur helloasso ou prendre contact avec l'Unicom par mail (unicomasso@gmail.com);

- remplir le bon de commande (un bon par commerçant) ;

- attendre la validation du bon de commande ;

- effectuer le paiement via helloasso ou par virement ;

- vous recevez alors une facture et le bon d'achat nominatif.



Les achats devront être faits après la fin du confinement et jusqu'au 31 décembre 2020.

Plus d'informations sur www.ville-melun.fr