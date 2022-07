Melun soigne son projet d’aménagement et de développement durables

Sélectionné en septembre 2021, c’est Cittànova, bureau d’études, de conseil et d’assistance en urbanisme et en architecture, qui a accompagné la Municipalité de Melun dans la mise en place de son nouveau Plan local d’urbanisme (PLU). Ce cabinet, basé à Nantes, est doté de compétences pluridisciplinaires, d’une forte expérience sur des territoires variés et d’une sensibilité sur les défis du quotidien que le ville-préfecture entend relever. Ces enjeux sont de différents types : équilibre de la population et satisfaction de ses besoins, aussi bien en matière de services, d’emplois et de santé ; mobilités, déplacements et stationnements ; environnement et cadre de vie ; attractivité et restauration d’une image positive de la ville.

Au terme de son étude, Cittànova a livré un diagnostic territorial complet, sous la forme d’un rapport de 150 pages. L’étape suivant doit permettre de définir un projet commun et de projeter élus, habitants et usagers, vers une action de transformation du territoire. Ce projet d’aménagement et de développement durables (PADD) affiche les ambitions et dessine les contours de Melun à l’horizon 2035, une configuration dans laquelle la Seine jouera un grand rôle. Ce PADD forme un socle d’orientations et de principes avec lesquels les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les dispositions du règlement et les cartographies devront être compatibles. Il s’agit donc de la pièce centrale du futur Plan local d’urbanisme.

À ce titre, une plateforme collaborative a été mise en place et a permis de collecter jusqu’au 9 juin les observations des habitants autour de six thématiques. L’idée était de permettre aux Melunais de contribuer à identifier les priorités susceptibles de promouvoir et de valoriser l’image de leur ville. La concertation s’est poursuivie au-delà de cette plateforme et une réunion publique s’est déroulée le 28 juin, pour présenter le projet sélectionné. Au terme de ces différentes étapes, ce projet d’aménagement et de développement durables sera proposé au débat et soumis au vote lors du prochain conseil municipal, prévu le 7 juillet.