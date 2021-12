Melun-Sénart : la tranche Sud du T Zen 2 attendra

Initialement prévu sur un tracé de 17 km et pour un investissement de 179 millions d'euros (hors matériel roulant), entre la gare de Melun et Lieusaint, ce projet sera finalement réalisé progressivement. La priorité sera donnée d'abord aux aménagements sur le tronçon Nord de la ligne, d'une longueur de 13 km et devant relier le Santé-pôle de Melun à Sénart.

Selon le Département, « il est prématuré d'envisager la réalisation du tronçon Sud du T Zen 2 en raison des importants problème de trafic affectant la ville de Melun ». Aussi, un délai de six ans sera donné aux « élus du Sud pour travailler à la fluidité du trafic routier dans l'agglomération melunaise ». Cette décision a été prise par le président Patrick Septiers, en concertation avec la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités, après « une concertation avec la députée de la circonscription, du conseiller régional local, des élus départementaux, des maires et des acteurs économiques ».

Le Département souhaite par cette décision « donner du temps aux études et aux premiers travaux », concernant deux ponts ainsi que le contournement de Melun. Des aménagements jugés « indispensables tant à l'accueil du T Zen 2 dans des conditions optimales qu'au développement harmonieux du territoire melunais ».