Melun revêt ses habits de Noël

Plusieurs temps forts auront lieu durant ces festivités de Noël à Melun. Le premier, qui a lancé cette période festive, s’est déroulé le 26 novembre avec l’illumination du sapin de Noël installé sur la place Saint-Jean.

15-18 décembre : cette année, le marché de Noël prend ses quartiers sur la place Saint-Jean durant quatre jours et dans une ambiance chaleureuse. C’est l’endroit idéal pour dénicher de bons produits artisanaux et des idées cadeaux chez les commerçants installés dans de traditionnels chalets en bois. Pour les plus petits, ce sera aussi l’occasion de rencontrer le Père Noël… Les horaires sont les suivants : jeudi 15 décembre (14 heures-19 heures), vendredi 16 et samedi 17 décembre (10 heures-20 heures) et dimanche 18 décembre (10 heures-19 heures).

16 décembre : le spectacle “La belle illusion” est programmé le vendredi 16 décembre à partir de 20 heures à l’Escale. Une mosaïque de personnages aussi attachants que déjantés cherchent à goûter aux plaisirs d’un bal insolite, envoûtés par les charmes de la Belle Époque. Un fabuleux spectacle de la compagnie Remue-Ménage qui fait la part belle à la danse et au cirque. Ce spectacle est gratuit, mais l’inscription est obligatoire à l’Espace Saint-Jean et dans les centres sociaux.

17 décembre : c’est un bal itinérant empli de poésie et de beauté dans les rues piétonnes de Melun qui sera proposé par des artistes le samedi 17 décembre à partir de 16 h 30. Dans un tourbillon de lumières, danseurs et acrobates vous transportent à la fin d’un siècle révolu... Portée par un majestueux cheval blanc et son étrange cochet, la calèche à musique donnera le ton. Un bal itinérant empli de poésie et de beauté, tel un rêve éveillé. Toujours le 17 décembre, la fabuleuse histoire du Père Noël sera contée au cours d’une étonnante balade théâtralisée. Munis d’un casque audio, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle et humour.

18 décembre : une démonstration et une initiation à la sculpture de glace seront organisées le dimanche 18 décembre à partir de 14 heures et jusqu’à 18 heures sur la place André Levy. Sous les yeux des spectateurs, un artiste-sculpteur transformera un énorme bloc de glace en une véritable statue ! Une prouesse que les enfants pourront tenter d’imiter lors d’un atelier dédié.

21 décembre : personnages mirifiques montés sur des échasses, les Elfes des Pôles déambuleront dans les rues à travers un chemin musical ponctué de tableaux avec tempêtes de neige, nuées de bulles et envolées de plumes. Un spectacle lumineux et enchanteur. Toujours ce mercredi 21 décembre, le groupe Sing’N Groove proposera un répertoire varié, allant du gospel traditionnel au gospel contemporain. Ils transporteront les spectateurs dans les rues de Melun avec leur énergie et leurs voix chaudes.

22 décembre : festive, joyeuse, rythmée et colorée, c’est une parade pleine d’énergie et de surprises dans le centre-ville que proposeront Les Circolor de la compagnie Tewhoola. Une ambiance circassienne à ne pas louper avec des personnages touche-à-tout, à la fois musiciens, acrobates, danseurs ou échassiers.