Melun remporte le Prix de la laïcité 2022

Ils étaient 86 candidats au départ, mais six heureux élus seulement ont été récompensés par le Prix de la laïcité 2022. Parmi eux, la ville deMelun, qui a été distinguée pour avoir inauguré, le 10 novembre, une Maison du citoyen et de l’Europe. Les récompenses ont été décernées le 9 décembre, lors de la journée nationale de la laïcité, et la cérémonie s’est déroulée au ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer.

La municipalité melunaise était représentée par son élu Christopher Domba, qui a reçu le prix des mains de Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargé de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative. Elle était accompagnée de ses collègues du gouvernement Sarah ElHaïry et Sonia Backes, respectivement secrétaires d’Etat à la Jeunesse et à la Citoyenneté.

« Un travail collectif »

« Je remercie les professeurs, les responsables des collèges et lycées, les élèves et les membres du Conseil consultatif des jeunes pour leur participation aux ateliers de sensibilisation à la laïcité. Bravo également à Morgane, Delphine et Jaouad, les membres de la Maison du citoyen et de l’Europe, ainsi qu’à l'association Expressions de France pour l'animation de ces ateliers. Ce prix est le fruit d'un travail collectif », a déclaré Christopher Domba, 9e adjoint au maire de Melun et coordinateur régional Paris Île-de-France de Renaissance, le parti présidentiel.

Le projet de la ville de Melun qui a été primé s’intitule “Apprendre et comprendre la laïcité par la jeunesse melunaise”. Une restitution de ces ateliers est prévue à la fin du mois de janvier.